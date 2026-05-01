02:28, 1 мая 2026Мир

В Британии раскрыли реакцию НАТО на угрозы Трампа вывести войска из ФРГ

Telegraph: В НАТО не обсуждают вывод войск США из Германии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Страны-члены НАТО не обсуждают возможность вывода войск США из Германии. О реакции альянса на угрозы президента США Дональда Трампа сообщает британское издание The Telegraph.

Утверждается, что Североатлантический совет не проводил обсуждений, касающихся возможного сокращения американского контингента в ФРГ. Ни Берлин, ни Вашингтон также не давали сигналов о таком развитии событий.

Собеседники газеты подчеркнули, что в случае вывода войск из ФРГ США могут передислоцировать их в другие страны НАТО — в частности, в Польшу и Румынию. Также их могут перенаправить в Гренландию или на Ближний Восток.

Ранее президент США допустил сокращение американского контингента в Германии. Решение будет принято в короткий период времени, отметил политик.

