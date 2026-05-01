РИА Новости: Жители Харькова сожгли пикап ВСУ вместе с боеприпасами

Жители Харькова сожгли пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что автомобиль был сожжен вместе с боекомплектом на городской стоянке. В результате пожара сдетонировали боеприпасы, из-за чего на протяжении нескольких часов были слышны звуки вторичной детонации, сообщил собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

Ранее в Одессе был подожжен пикап военнослужащего ВСУ. Машина сгорела дотла. Личности поджигателей неизвестны.

