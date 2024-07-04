В Харькове сожгли машину военкома

В Харькове неизвестные подожгли автомобиль сотрудника ТЦК

В Харькове неизвестные сожгли машину сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Около 03:45 (совпадает с мск) 4 июля в полицию поступило сообщение о поджоге принадлежавшего военкому автомобиля Volkswagen. Возгорание было ликвидировано через 30 минут после получения сигнала.

«Люди не пострадали, машина сгорела», — подчеркнул собеседник издания. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ворохте в Ивано-Франковской области жители перекрыли дорогу и заблокировали работу сотрудников ТЦК. Жители поселка заявили, что из-за мобилизации к ним перестали приезжать туристы.