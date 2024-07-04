На Украине жители заблокировали работу военкомата

«Страна.ua»: в Ивано-Франковской области жители заблокировали работу военкомата

В Ворохте в Ивано-Франковской области жители перекрыли дорогу и заблокировали работу территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Жители Ворохты заявляют, что из-за мобилизации к ним перестали приезжать туристы, из-за чего город беднеет и вымирает.

Ранее в Киеве объяснили невозможность запрета насильственной мобилизации на Украине. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что работники ТЦК могут пользоваться в работе теми инструментами, которые «кажутся им нормальными».