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16:32, 4 июля 2024Бывший СССР

На Украине жители заблокировали работу военкомата

«Страна.ua»: в Ивано-Франковской области жители заблокировали работу военкомата
Заблокированная дорога в Ворохте

Заблокированная дорога в Ворохте. Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Ворохте в Ивано-Франковской области жители перекрыли дорогу и заблокировали работу территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Жители Ворохты заявляют, что из-за мобилизации к ним перестали приезжать туристы, из-за чего город беднеет и вымирает.

Ранее в Киеве объяснили невозможность запрета насильственной мобилизации на Украине. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что работники ТЦК могут пользоваться в работе теми инструментами, которые «кажутся им нормальными».

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      Илья Таксюр
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