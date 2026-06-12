Самый высокий небоскреб в мире осветили цветами российского флага

В Дубае Бурдж Халифу осветили цветами российского флага

Самое высокое сооружение в мире — небоскреб Бурдж Халифа в Дубае — подсветили в цвета российского флага. Об этом сообщает РИА Новости.

12 июня, в День России, фасад 828-метровой башни, который служит гигантским светодиодным экраном площадью более 32 тысяч квадратных метров, засветился бело-сине-красными огнями.

Бурдж Халифа — один из главных символов Объединенных Арабских Эмиратов и ключевая достопримечательность Дубая.

Ранее Бейонсе выступила на сцене в наряде цветов российского флага. Исполнительница предстала на размещенных кадрах в сапогах, перчатках и боди, украшенном бахромой и стразами. При этом последнее изделие выполнено в цветах российского флага — белом, синем и красном.