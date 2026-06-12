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21:49, 12 июня 2026Мир

Самый высокий небоскреб в мире осветили цветами российского флага

В Дубае Бурдж Халифу осветили цветами российского флага
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Самое высокое сооружение в мире — небоскреб Бурдж Халифа в Дубае — подсветили в цвета российского флага. Об этом сообщает РИА Новости.

12 июня, в День России, фасад 828-метровой башни, который служит гигантским светодиодным экраном площадью более 32 тысяч квадратных метров, засветился бело-сине-красными огнями.

Бурдж Халифа — один из главных символов Объединенных Арабских Эмиратов и ключевая достопримечательность Дубая.

Ранее Бейонсе выступила на сцене в наряде цветов российского флага. Исполнительница предстала на размещенных кадрах в сапогах, перчатках и боди, украшенном бахромой и стразами. При этом последнее изделие выполнено в цветах российского флага — белом, синем и красном.

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