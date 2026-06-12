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22:32, 12 июня 2026Мир

Трамп допустил одно решение по Ирану в ближайшие дни

Axios: Трамп планирует, что сделка с Ираном может быть подписана в выходные
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что сделка с Ираном может быть подписана на текущих выходных или в понедельник, 15 июня. Об этом сообщает издание Axios.

«Президент сказал, что по-прежнему считает, что сделка может быть подписана на выходных или в понедельник», — написало издание.

Ранее представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что текст меморандума о взаимопонимании Ирана и США согласован по основным пунктам. По его словам, основные разделы потенциального соглашения, направленного на прекращение конфликта, готовы.

До этого Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты договорились о завершении войны с Ираном.

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