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21:50, 12 июня 2026Спорт

Экс-тренер сборной России по хоккею ответил выступившим против возвращения команды странам

Тренер Крикунов заявил, что европейские хоккейные федерации пляшут под чужую дудку
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов ответил представителям хоккейных федераций Швеции, Чехии и Финляндии, которые выступили против возвращения команды на международные турниры. Его слова приводит РИА Новости.

Крикунов заявил, что европейцы «просто пляшут под чужую дудку». По его мнению, они не вникают в суть происходящего на Украине.

Ранее представители Швеции, Чехии и Финляндии сочли неправильным участие российских хоккеистов в соревнованиях. Отмечается, что представители всех трех организаций отказались отвечать на вопрос о том, как бы они поступили, если бы России разрешили участвовать в молодежном чемпионате мира.

До этого сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) аннулировала решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027. Отмечалось, что отмена решения не означает моментального возвращения российских сборных на международные турниры.

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