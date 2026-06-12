Экс-тренер сборной России по хоккею ответил выступившим против возвращения команды странам

Тренер Крикунов заявил, что европейские хоккейные федерации пляшут под чужую дудку

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов ответил представителям хоккейных федераций Швеции, Чехии и Финляндии, которые выступили против возвращения команды на международные турниры. Его слова приводит РИА Новости.

Крикунов заявил, что европейцы «просто пляшут под чужую дудку». По его мнению, они не вникают в суть происходящего на Украине.

Ранее представители Швеции, Чехии и Финляндии сочли неправильным участие российских хоккеистов в соревнованиях. Отмечается, что представители всех трех организаций отказались отвечать на вопрос о том, как бы они поступили, если бы России разрешили участвовать в молодежном чемпионате мира.

До этого сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) аннулировала решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027. Отмечалось, что отмена решения не означает моментального возвращения российских сборных на международные турниры.