Силовики сообщили об обвинении командования ВСУ в провале в Констановке

ТАСС: Украинцы обвиняют командование ВСУ в разгроме в Константиновке

Украинцы обвиняют командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разгроме в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) и продвижении российских войск в Сумской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«По мнению ряда украинских националистов, даже попытки ВСУ перейти в контрнаступление на Запорожье фактически привели разгрому украинской армии в Константиновке и продвижению группировки войск "Север" в Сумской области», — рассказал собеседник агентства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских штурмовиков в Константиновке. Он подчеркивал, что активные бои продолжаются в районе константиновской промышленной зоны и железнодорожного вокзала.