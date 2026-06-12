Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:00, 12 июня 2026Бывший СССР

Силовики сообщили об обвинении командования ВСУ в провале в Констановке

ТАСС: Украинцы обвиняют командование ВСУ в разгроме в Константиновке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинцы обвиняют командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разгроме в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) и продвижении российских войск в Сумской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«По мнению ряда украинских националистов, даже попытки ВСУ перейти в контрнаступление на Запорожье фактически привели разгрому украинской армии в Константиновке и продвижению группировки войск "Север" в Сумской области», — рассказал собеседник агентства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских штурмовиков в Константиновке. Он подчеркивал, что активные бои продолжаются в районе константиновской промышленной зоны и железнодорожного вокзала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин захотел одним жестом ответить странам НАТО

    На Украине сообщили о серьезных повреждениях одной из ТЭС

    Самолет с Папой Римским на борту оказался неисправен

    Силовики сообщили об обвинении командования ВСУ в провале в Констановке

    Во Франции жестко высказались о Зеленском

    Экс-тренер сборной России по хоккею ответил выступившим против возвращения команды странам

    Самый высокий небоскреб в мире осветили цветами российского флага

    Украина и МВФ достигли соглашения по проведению реформ

    Захарова прокомментировала заявление Габбард о биолабораториях на Украине

    Захарова жестко раскритиковала решение Зеленского по русскому языку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok