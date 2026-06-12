Путин захотел одним жестом ответить странам НАТО, желающим поражения России

Президент России Владимир Путин захотел одним жестом ответить странам НАТО, желающим поражения РФ с последующим участием в «разделе пирога». Об этом сообщает РИА Новости.

«Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», — заявил Путин.

Глава государства также отмечал, что страны НАТО пытались нанести России стратегическое поражение, однако теперь они поняли, что это невозможно. Путин добавил, что РФ следует учитывать возможности противника и совершенствовать и укреплять свои технологии.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил надежду по поводу отношений Москвы и Вашингтона. Он отметил, что в США надеются, что этому будет способствовать мир на Украине.