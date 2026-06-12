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21:58, 12 июня 2026Мир

Во Франции жестко высказались о Зеленском

Филиппо назвал решение Зеленского потребовать от ЕС 20 млрд долларов абсурдом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время потребовать от стран Европейского союза дополнительные 20 миллиардов долларов помощи является настоящим абсурдом, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Полный бред! (…) Франция, таким образом, внесет дополнительно минимум два миллиарда долларов на войну и коррупцию!» — отметил он. По его мнению, необходимо полностью прекратить финансировать Украину.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Зеленский находится в отчаянном положении и поэтому пытается втянуть ЕС в конфликт с Россией. По его словам, именно этим объясняются запуски беспилотников по территориям европейских стран.

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