Филиппо назвал решение Зеленского потребовать от ЕС 20 млрд долларов абсурдом

Решение президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время потребовать от стран Европейского союза дополнительные 20 миллиардов долларов помощи является настоящим абсурдом, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Полный бред! (…) Франция, таким образом, внесет дополнительно минимум два миллиарда долларов на войну и коррупцию!» — отметил он. По его мнению, необходимо полностью прекратить финансировать Украину.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Зеленский находится в отчаянном положении и поэтому пытается втянуть ЕС в конфликт с Россией. По его словам, именно этим объясняются запуски беспилотников по территориям европейских стран.