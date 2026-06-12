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22:08, 12 июня 2026Бывший СССР

На Украине сообщили о серьезных повреждениях одной из ТЭС

Оборудование одной из ТЭС на Украине серьезно повреждено в результате взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетОтключение отопления

Фото: А. Горячев / РИА Новости

На Украине оборудование одной из ТЭС было серьезно повреждено в результате взрывов. Об этом проинформировал украинский энергохолдинг «ДТЭК» в Telegram-канале.

Как уточняется, в результате взрывов «оборудование ТЭС получило значительные повреждения».

При этом в компании не привели название ТЭС. Также не сообщили, в каком регионе страны произошел инцидент. На балансе энергохолдинга находятся несколько ТЭС в разных областях Украины.

В феврале мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ТЭС-5 в городе была фактически уничтожена, что оставило четыре района без тепла. По его словам, отключения отопления фиксировались в Новобаварском, Холодногорском, частично в Шевченковском и Киевском районах.

До этого чрезвычайная ситуация (ЧС) была объявлена в Харьковской области на Украине в энергетической сфере.

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