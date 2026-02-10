Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

23:56, 10 февраля 2026Бывший СССР

В украинском регионе объявили чрезвычайную ситуацию

Синегубов: В Харьковской области объявили ЧС из-за ситуации в энергетике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Чрезвычайная ситуация (ЧС) объявлена в Харьковской области на Украине в энергетической сфере. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Приняли решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковской области, чрезвычайной ситуацией регионального уровня», — говорится в сообщении.

Ранее энергохолдинг ДТЭК сообщил, что Украина лишилась существенной доли доступной электроэнергии. В заявлении отмечается, что привычные графики не действуют и самая сложная ситуация в Киеве. Холдинг предупредил, что свет сейчас подается на полтора-два часа в сутки.

