В украинском регионе объявили чрезвычайную ситуацию

Синегубов: В Харьковской области объявили ЧС из-за ситуации в энергетике

Чрезвычайная ситуация (ЧС) объявлена в Харьковской области на Украине в энергетической сфере. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Приняли решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковской области, чрезвычайной ситуацией регионального уровня», — говорится в сообщении.

Ранее энергохолдинг ДТЭК сообщил, что Украина лишилась существенной доли доступной электроэнергии. В заявлении отмечается, что привычные графики не действуют и самая сложная ситуация в Киеве. Холдинг предупредил, что свет сейчас подается на полтора-два часа в сутки.