00:18, 11 февраля 2026Бывший СССР

На Украине сообщили об уничтожении ТЭС

Мэр Харькова Терехов сообщил, что ТЭС-5 в городе была фактически уничтожена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ТЭС-5 в городе была фактически уничтожена на прошлой неделе, что оставило четыре района без тепла. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, отключения отопления фиксировались в Новобаварском, Холодногорском, частично в Шевченковском и Киевском районах.

«Пришлось слить теплоноситель с 853 многоэтажек. Люди остались без отопления», — отметил глава города.

Ранее чрезвычайная ситуация (ЧС) была объявлена в Харьковской области на Украине в энергетической сфере. «Приняли решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковской области, чрезвычайной ситуацией регионального уровня», — заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

