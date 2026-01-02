Реклама

Россия
21:12, 2 января 2026Россия

Раскрыта информация о попытках ВСУ атаковать Россию 2 января

Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов ВСУ 2 января
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В течение дня 2 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались нанести удар по территории России с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны.

Попытки атаковать российские регионы предпринимались в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Всего было перехвачено и уничтожено 11 летательных аппаратов. Больше всего дронов — 6 — сбили над территорией Ростовской области. Еще 2 — в небе над Республикой Татарстан. По 1 дрону уничтожили над Воронежской областью, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Все сбитые аппараты были самолетного типа.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 1 января и до 07:00 2 января дежурными средствами противовоздушной обороны России над регионами страны было перехвачено и уничтожено 64 дрона.

