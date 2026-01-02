Названо число сбитых за ночь украинских БПЛА над российскими регионами

МО: В течение прошедшей ночи над регионами России сбито 64 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 1 января и до 07:00 2 января дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) России над регионами страны было перехвачено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников самолетного типа сбили над Самарской областью — 20 штук, над Воронежской и Саратовской областями уничтожили по восемь вражеских БПЛА. Еще семь беспилотников сбили над территорией Московского региона, из них пять летели на Москву.

По шесть украинских БПЛА перехватили и уничтожили над Рязанской и Ростовской областями, три — над Тульской областью и еще два над Белгородской.

По одному БПЛА сбили над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее губернатор Тульской области рассказал о последствиях ночной атаки вражеских беспилотников на регион.