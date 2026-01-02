Губернатор российского региона рассказал о последствиях атаки БПЛА

Миляев: Жилые дома пострадали в результате атаки БПЛА на Тульскую область

Над Тульской областью подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России с 1 января 23:00 по 01:00 2 января было уничтожено три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате падения обломков пострадали несколько многоквартирных домов, об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Частично оказалось повреждено остекление двух домов в Новомосковске, у одного из них повреждена также кровля.

Кроме того, в Узловой зафиксированы повреждения остекления в ряде домов и кровля частного дома. На местах падения обломков работают оперативные службы.

«Напоминаю о правилах безопасности. Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено», — добавил Миляев.

В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о продолжающейся массированной атаке ВСУ на столицу.