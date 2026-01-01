Реклама

Собянин рассказал о продолжающейся массированной атаке ВСУ на Москву

Екатерина Щербакова
Фото: mod_russia / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 января атакуют беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Москву. Как сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, с 19:00 и до 21:18 по московскому времени силами противовоздушной обороны России сбит 21 вражеский БПЛА.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке ВСУ на село Ясные Зори, из-за которой оказалась повреждена линия электропередачи и часть жителей осталась без света.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе после вражеской атаки в новогоднюю ночь на кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек.

