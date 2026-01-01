Сальдо доложил Путину об атаке ВСУ в Херсонской области

Российский президент Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в Херсонской области после атаки дронов ВСУ. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях». — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, вся соответствующая информация и имена погибших будут публиковаться на сайте администрации региона.

В ночь на 1 января текущего года противник атаковал беспилотниками кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 человека, 29 получили ранения.

Ранее сообщалось, что 10 пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Хорлы эвакуированы в Крым. Как уточнили в Минздраве региона, пять детей находятся в Республиканской детской клинической больнице. Четверо из них — в стабильном состоянии, один — в тяжелом.

Помимо этого, представитель подполья Херсона рассказал, что для удара ВСУ по кафе применялись разведывательные беспилотники стран НАТО.

