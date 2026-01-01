Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

Десять пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хорлы эвакуированы в Крым. Об этом сообщает Минздрав региона, передает РИА Новости.

Министр здравоохранения республики Алексей Натаров добавил, что пять детей находятся Республиканской детской клинической больнице. Четверо — в стабильном состоянии, один в тяжелом. Министр также указал, что одна из пострадавших — беременная женщина, она сейчас в больнице.

Отмечается, что у всех госпитализированных в Крыму минно-взрывные травмы, помощь была оказана своевременно.

Украина осуществила целенаправленную атаку БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах, где местные жители встречали Новый год. Жертвами стали по меньшей мере 24 человека, десятки ранены. Для удара по гостинице и кафе использовали дроны самолетного типа, способные нести до 15 килограммов взрывчатки. На месте удара остаются мотор и другие детали дронов. На обломках БПЛА можно увидеть надписи на украинском языке.