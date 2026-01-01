Появились кадры атаковавшего Хорлы дрона с украинскими надписями

Опубликованы кадры атаковавшего Хорлы в Херсонской области БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для удара по гостинице и кафе в Хорлах Херсонской области использовали дроны самолетного типа, способные нести до 15 килограммов взрывчатки. Кадры показал ТАСС.

Уточняется, что ударные беспилотники самолетного типа имеют размах крыльев около семи метров. На месте удара остаются мотор и другие детали дронов. Кроме того, на обломках БПЛА можно увидеть надписи на украинском языке.

Атака ВСУ была совершена на поселок на побережье Черного моря практически под бой курантов. В атаке были задействованы три дрона, один из них был с бомбой с зажигательной смесью. После попадания в здание начался сильный пожар. Жертвами атаки стали более 24 человек, еще более 50 пострадали.

Представитель подполья Херсона рассказал, что для удара ВСУ по кафе применялись разведывательные беспилотники стран НАТО.