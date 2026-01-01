Реклама

ВСУ атаковали кафе с сотней человек в Херсонской области беспилотниками НАТО

РИА: Беспилотники НАТО применялись ВСУ для удара в поселке Хорлы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Governor of Kherson Region Vladimir Saldo / Telegram / Handout / Reuters

Беспилотники стран НАТО применялись для удара ВСУ по кафе в поселке Хорлы Херсонской области. Такие подробности сообщил РИА Новости представитель подполья Херсона.

«При ночном налете на гостиницу в Хорлах применялись разведывательные БПЛА производства стран-членов НАТО», — уточнил собеседник агентства.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в кафе в момент атаки собрались более 100 человек. Там было много молодежи, они получили ранения. Уточняется, что хозяйка кафе была тяжело ранена, но осталась жива в результате удара.

Атака ВСУ была совершена на поселок на побережье Черного моря практически под бой курантов. В атаке были задействованы три дрона, один из них был с бомбой с зажигательной смесью. После попадания в здание начался сильный пожар. Жертвами украинской атаки стали как минимум 24 человека, еще более 50 человек пострадали. По словам Владимира Сальдо, количество жертв увеличивается по мере того, как расчищают завалы на месте удара ВСУ.

