Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:03, 1 января 2026Бывший СССР

Более 100 человек собрались в атакованном ВСУ кафе в Херсонской области

Сальдо: Дроны ВСУ не давали помогать пострадавшим при ударе в Херсонской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПожары в России

Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области / РИА Новости

Дроны-разведчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не давали возможность оказать помощь пострадавшим при ударе в селе Хорлы Херсонской области. В кафе в момент атаки собрались более 100 человек, рассказал RT губернатор региона Владимир Сальдо.

Глава региона обратил особое внимание, что было атаковано обычное кафе. Собралось много молодежи. «Многие, у которых были ранения, даже в больницу не обратились, сами извлекали осколки из тела», — рассказал чиновник. Кроме того, известно, что хозяйка кафе тяжело ранена, но осталась жива в результате удара.

Сальдо добавил, что потушить пожар в кафе и гостинице после прилетов украинских БПЛА не удавалось более шести часов.

Ранее МИД России заявил, что украинские войска нанесли удар по кафе и гостинице в Херсонской области, спланировав атаку заранее. В ведомстве указали, что БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года.

Сообщалось, что жертвами стали не менее 24 человек, в том числе ребенок. Еще более 50 человек пострадали. По словам губернатора региона, количество жертв увеличивается по мере того, как расчищают завалы на месте удара ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Более 100 человек собрались в атакованном ВСУ кафе в Херсонской области

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Россиянин Коростелев занял 12-е место в гонке преследования на «Тур де Ски»

    Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке

    Зеленский заявил о налете 200 российских беспилотников на Украину

    Стало известно имя реального лидера Европы

    Полсотни поездов встали на юге России из-за снега

    Россиянам напомнили о самом коротком рабочем месяце в году

    Число погибших при ударе ВСУ в Херсонской области возросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok