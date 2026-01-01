Более 100 человек собрались в атакованном ВСУ кафе в Херсонской области

Сальдо: Дроны ВСУ не давали помогать пострадавшим при ударе в Херсонской области

Дроны-разведчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не давали возможность оказать помощь пострадавшим при ударе в селе Хорлы Херсонской области. В кафе в момент атаки собрались более 100 человек, рассказал RT губернатор региона Владимир Сальдо.

Глава региона обратил особое внимание, что было атаковано обычное кафе. Собралось много молодежи. «Многие, у которых были ранения, даже в больницу не обратились, сами извлекали осколки из тела», — рассказал чиновник. Кроме того, известно, что хозяйка кафе тяжело ранена, но осталась жива в результате удара.

Сальдо добавил, что потушить пожар в кафе и гостинице после прилетов украинских БПЛА не удавалось более шести часов.

Ранее МИД России заявил, что украинские войска нанесли удар по кафе и гостинице в Херсонской области, спланировав атаку заранее. В ведомстве указали, что БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года.

Сообщалось, что жертвами стали не менее 24 человек, в том числе ребенок. Еще более 50 человек пострадали. По словам губернатора региона, количество жертв увеличивается по мере того, как расчищают завалы на месте удара ВСУ.