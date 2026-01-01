Сальдо: Число погибших при ударе ВСУ в Херсонской области превысило 24 человека

Число погибших при ударе ВСУ в Херсонской области возросло, превысив 24 человека, сообщил RT губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, количество погибших увеличивается по мере того, как расчищают завалы на месте удара БПЛА. Однако он не назвал известное на данный момент точное число погибших.

2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура, сообщил ранее Сальдо.

Пресс-служба губернатора также опубликовала первые кадры последствий удара ВСУ в Хорлах.

ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице с мирными людьми в новогоднюю ночь. В атаке были задействованы три дрона, один из них был начинен бомбой с зажигательной смесью. После попадания начался сильный пожар, из которого спасателям не удалось вытащить людей. По словам Сальдо, жертвами стали 24 человека, в том числе ребенок. Еще более 50 человек пострадали.