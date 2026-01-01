Реклама

13:14, 1 января 2026Бывший СССР

В Херсонской области объявили дни траура из-за удара ВСУ по кафе в Хорлах

Сальдо: 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура из-за удара ВСУ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — добавил он.

Ранее пресс-служба губернатора Херсонской области опубликовала первые кадры последствий удара ВСУ в Хорлах.

ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице с мирными людьми в новогоднюю ночь. В атаке были задействованы три дрона, один из них был начинен бомбой с зажигательной смесью. После попадания начался сильный пожар, из которого спасателям не удалось вытащить людей. По словам Сальдо, жертвами стали 24 человека, в том числе ребенок. Еще более 50 человек пострадали.

