В Херсонской области объявили дни траура из-за удара ВСУ по кафе в Хорлах

Сальдо: 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура из-за удара ВСУ

2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — добавил он.

Ранее пресс-служба губернатора Херсонской области опубликовала первые кадры последствий удара ВСУ в Хорлах.

ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице с мирными людьми в новогоднюю ночь. В атаке были задействованы три дрона, один из них был начинен бомбой с зажигательной смесью. После попадания начался сильный пожар, из которого спасателям не удалось вытащить людей. По словам Сальдо, жертвами стали 24 человека, в том числе ребенок. Еще более 50 человек пострадали.

