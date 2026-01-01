Реклама

Стало известно новое обстоятельство удара ВСУ по Херсонской области

МИД РФ: Атака ВСУ в Херсонской области была спланирована заранее
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области / РИА Новости

Украинские войска нанесли удар по кафе и гостинице в Херсонской области, спланировав атаку заранее. Беспилотники нацеленно били по месту скопления мирных граждан, сообщили в российском МИД в Telegram-канале.

«Для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией. (...) Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года», — сказано в заявлении.

Ранее пресс-служба губернатора Херсонской области опубликовала кадры последствий удара Вооруженных сил Украины в Хорлах. Как сообщал губернатор региона Владимир Сальдо, в результате удара пострадали более 50 человек, 24 мирных жителя не выжили. Удары пришлись по кафе и гостинице, где жители праздновали Новый год.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинские власти точно знали, что «там мирные отдыхающие, семьи с детьми, и атаковали осознанно». Она пообещала, что Россия сделает все необходимое для поддержки семей жертв и пострадавших.

