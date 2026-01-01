Матвиенко прокомментировала атаку ВСУ в Хорлах словами о цинизме и уродстве

Матвиенко заявила, что ждет осуждения атаки ВСУ в Хорлах от лидеров государств

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, о чем написала в своем Telegram-канале.

«Нет оправданий цинизму и звериной жестокости киевской верхушки, принимающей решение об убийстве безоружных людей в праздничную новогоднюю ночь. Они точно знали, что там мирные отдыхающие, семьи с детьми, и атаковали осознанно. (…) Мы имеем дело с абсолютным нравственным уродством», — высказалась спикер Совфеда.

По ее мнению, эта атака наряду с гонениями на веру и церковь на Украине, отменой Киевом традиционных праздников и «поддержкой нацизма» еще раз «убеждает в правоте наших изначально заявленных требований и укрепляет нас в настрое на скорейшее достижение всех целей СВО».

Матвиенко также заявила об ожидании осуждения произошедшего от мирового сообщества и лидеров государств и пообещала, что Россия сделает все необходимое для поддержки семей жертв и пострадавших.

Ранее пресс-служба губернатора Херсонской области опубликовала первые кадры последствий удара ВСУ в Хорлах.

ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице с мирными людьми в новогоднюю ночь. В атаке были задействованы три дрона, один из них был начинен бомбой с зажигательной смесью. После попадания начался сильный пожар, из которого спасателям не удалось вытащить людей. По словам губернатора Владимира Сальдо, жертвами стали 24 человека, в том числе ребенок. Еще более 50 человек пострадали.

