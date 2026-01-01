Реклама

Россия
21:18, 1 января 2026Россия

Жители российского села остались без света из-за атаки ВСУ

Гладков: Часть села Ясные Зори осталась без света из-за атаки ВСУ на регион
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Село Ясные Зори в Белгородской области подверглось атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате чего была повреждена линия электропередачи, некоторые жители остались без света. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков отметил, что аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Министерством обороны России. Кроме того, в селе беспилотниками были повреждены: квартира в многоквартирном доме и частный дом.

А из-за падения обломков сбитого беспилотника в селе Стрелецкое загорелась пристройка к дому, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) также нанесли удар по коммерческому объекту в поселке Разумное, по городу Грайворон, по селу Мощеное, по поселку Борисовка и селу Грузское.

Информация о последствиях уточняется, о пострадавших не сообщается.

Ранее ВСУ в новогоднюю ночь атаковали беспилотниками кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 человека, 29 получили ранения.

