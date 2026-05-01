01:46, 1 мая 2026

«Тотальный хаос». Трамп заявил о победе над Ираном и обвинил НАТО в доведении Украины до полного бардака

Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже одержали победу над Ираном, но хотят выиграть с «большим отрывом». Об этом он сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

Как утверждает американский лидер, Иран серьезно ослаблен как в военном, так и в экономическом отношении. «Если мы уйдем прямо сейчас, им потребуется 20 лет, чтобы перестроиться, если они вообще смогут это сделать», — отметил он.

Мы уничтожили их Военно-морской флот, уничтожили их Военно-воздушные силы <...> Их руководство уничтожено. Мы все уничтожили

Дональд Трамппрезидент США

По его словам, Иран «жаждет заключения сделки». Трамп засомневался в необходимости возобновлять удары по Исламской Республике. Он также заявил, что не против участия сборной Ирана в ЧМ-2026 в США.

Ранее глава Белого дома сообщил, что США ждут от Ирана признания поражения.

Трамп пообещал, что Тегеран не получит от США ничего

В то же время Трамп признал, что одних военных успехов недостаточно. «Мы должны иметь гарантии, что у них никогда не будет ядерного оружия», — пояснил он. По его мнению, Исламская республика применила бы такое оружие, если бы обладала им. Глава Белого дома также оценил возможность передачи Ирану обогащенного урана для гражданской энергетики и медицинских целей. Он подчеркнул, что Тегеран в этом смысле ничего не получит от Вашингтона.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты не снимут морскую блокаду с Ирана до достижения соглашения по иранской ядерной программе. Он подчеркнул, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия.

Трамп обвинил НАТО в отсутствии помощи и хаосе на Украине

Американский лидер отметил, что Североатлантический альянс не оказал существенной помощи в конфликте на Ближнем Востоке. «НАТО нам совсем не помогло», — посетовал он. В связи с этим он допустил вывод сил США из некоторых европейских стран. До этого Трамп не исключил сокращение американского контингента в Германии. Решение будет принято в короткий период времени, отметил политик.

Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно

Дональд Трамппрезидент США

Кроме того, Трамп обвинил европейские страны — члены НАТО в том, что они устроили «бардак» на Украине. «И мы помогаем союзникам по НАТО с Украиной. Они устроили на Украине полный бардак, тотальный хаос, а мы им с этим помогаем», — заявил он. Кроме того, Трамп назвал канцлера Германии Фридриха Мерца отвратительным политиком. Он отметил, что у европейского лидера проблемы с иммиграцией, проблемы с энергетикой, а также есть и «большая проблема» с Украиной. Помимо этого глава Белого дома напомнил, что экс-президент США Джо Байден передал Киеву 350 миллиардов долларов. По его мнению, из-за этого конфликт на Украине до сих пор продолжается.

