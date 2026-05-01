Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:05, 1 мая 2026Мир

Трамп наотрез отказался уступить Ирану в одном вопросе

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп публично отказался идти на уступки Ирану относительно возможной передачи обогащенного урана. Об этом американский лидер заявил в беседе с телеканалом Newsmax.

Так глава Белого дома высказался о передаче обогащенного урана для гражданской энергетики и медицинских целей. По его словам, Тегеран в этом смысле ничего не получит от Соединенных Штатов.

«Я бы ее (сделку по урану — прим. «Ленты.ру») не одобрил. Я бы этого не сделал. Я им ничего не дам», — уточнил руководитель американской администрации.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США уже победили Иран, но им нужна победа c большим отрывом. До этого лидер Америки сказал, что не уверен в необходимости возобновления ударов по Ирану, когда речь зашла о нарушении режима прекращение огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok