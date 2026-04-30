22:59, 30 апреля 2026Мир

Трамп засомневался в необходимости возобновлять удары по Ирану

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не уверен в необходимости возобновления ударов по Ирану. Он высказался об этом, отвечая на вопросы журналистов.

Американскому лидеру задали вопрос, стремится ли он «нарушить прекращение огня». «Я не знаю, нужно ли это нам. Возможно, нам это потребуется», — ответил Трамп.

Глава США также сообщил, что Иран «жаждет заключения сделки».

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не снимут морскую блокаду с Ирана до достижения соглашения по иранской ядерной программе. Он подчеркнул, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия.

