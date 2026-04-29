19:57, 29 апреля 2026Мир

Трамп раскрыл сроки снятия блокады с Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris Jackson / Reuters

Соединенные Штаты не снимут морскую блокаду с Ирана до достижения соглашения по иранской ядерной программе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Axios.

«Блокада работает куда эффективнее, чем бомбардировки. Они задыхаются, как забитая свинья. И дальше им будет только хуже. У них не может быть ядерного оружия», — сказал он.

По словам американского лидера, Тегеран хочет прийти к соглашению с Вашингтоном. Трамп подчеркнул, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Иран готов принять практические и беспрецедентные военные меры в случае продолжения морской блокады со стороны США. Вооруженные силы Ирана настаивают на необходимости дать «карающий ответ» на действия Вашингтона.

