Трамп раскрыл сроки снятия блокады с Ирана

Трамп: США не снимут морскую блокаду с Ирана до достижения ядерной сделки

Соединенные Штаты не снимут морскую блокаду с Ирана до достижения соглашения по иранской ядерной программе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Axios.

«Блокада работает куда эффективнее, чем бомбардировки. Они задыхаются, как забитая свинья. И дальше им будет только хуже. У них не может быть ядерного оружия», — сказал он.

По словам американского лидера, Тегеран хочет прийти к соглашению с Вашингтоном. Трамп подчеркнул, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Иран готов принять практические и беспрецедентные военные меры в случае продолжения морской блокады со стороны США. Вооруженные силы Ирана настаивают на необходимости дать «карающий ответ» на действия Вашингтона.