Трамп назвал «отвратительного» европейского лидера

Трамп: Мерц работает отвратительно, ФРГ сталкивается с проблемами

Президент США Дональд Трамп назвал канцлера Германии Фридриха Мерца отвратительным политиком. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме.

«Он отвратительно работает. У него проблемы с иммиграцией, проблемы с энергетикой, у него все возможные проблемы», — сказал он.

Трамп также подчеркнул, что у европейского лидера есть и «большая проблема» с Украиной.

Ранее американский президент заявил, что Мерц должен прилагать больше усилий, чтобы приблизить мир на Украине, однако пока его помощь была бесполезна. Глава Белого дома также призвал канцлера «навести порядок» в своей «проблемной стране», в том числе в сфере миграции и энергетике.