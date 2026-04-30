Трамп назвал «отвратительного» европейского лидера

22:46, 30 апреля 2026Мир

Трамп: Мерц работает отвратительно, ФРГ сталкивается с проблемами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал канцлера Германии Фридриха Мерца отвратительным политиком. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме.

«Он отвратительно работает. У него проблемы с иммиграцией, проблемы с энергетикой, у него все возможные проблемы», — сказал он.

Трамп также подчеркнул, что у европейского лидера есть и «большая проблема» с Украиной.

Ранее американский президент заявил, что Мерц должен прилагать больше усилий, чтобы приблизить мир на Украине, однако пока его помощь была бесполезна. Глава Белого дома также призвал канцлера «навести порядок» в своей «проблемной стране», в том числе в сфере миграции и энергетике.

    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    Названо вызывающее странное поведение бойцов ВСУ вещество

    Сафонова назвали героем на конгрессе ФИФА

    Вооруженные мужчины устроили драку в центре Москвы

    Трамп назвал виновного в продолжении конфликта на Украине

    Трамп засомневался в необходимости возобновлять удары по Ирану

    Лазерное оружие будут использовать для охраны госграницы России

    Трамп обвинил НАТО в «бардаке» на Украине

    В российском городе ввели комендантский час

    Трамп разрешил сборной Ирана сыграть на ЧМ-2026

    Все новости
