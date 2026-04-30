Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:05, 30 апреля 2026Мир

Трамп раскритиковал Мерца за позицию по Украине

Президент США Трамп: Канцлер ФРГ Мерц не помогает приблизить мир на Украине
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен прилагать больше усилий, чтобы приблизить мир на Украине, однако пока его помощь была бесполезна. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, немецкие власти и, в частности, глава правительства обязаны уделять этому вопросу повышенное внимание.

«Он [Мерц] оказался полностью неэффективен!» — заявил Трамп.

Глава Белого дома также призвал канцлера «навести порядок» в своей «проблемной стране», в том числе в сфере миграции и энергетике.

«И [нужно уделять] меньше времени вмешательству в действия тех, кто устраняет иранскую ядерную угрозу, тем самым делая мир, включая Германию, более безопасным», — заключил американский лидер.

Ранее Мерц предположил, что Киеву придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления этой страны в Европейский союз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok