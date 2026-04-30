Трамп раскритиковал Мерца за позицию по Украине

Президент США Трамп: Канцлер ФРГ Мерц не помогает приблизить мир на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен прилагать больше усилий, чтобы приблизить мир на Украине, однако пока его помощь была бесполезна. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, немецкие власти и, в частности, глава правительства обязаны уделять этому вопросу повышенное внимание.

«Он [Мерц] оказался полностью неэффективен!» — заявил Трамп.

Глава Белого дома также призвал канцлера «навести порядок» в своей «проблемной стране», в том числе в сфере миграции и энергетике.

«И [нужно уделять] меньше времени вмешательству в действия тех, кто устраняет иранскую ядерную угрозу, тем самым делая мир, включая Германию, более безопасным», — заключил американский лидер.

Ранее Мерц предположил, что Киеву придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления этой страны в Европейский союз.