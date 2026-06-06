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15:19, 6 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Сальдо раскрыл реакцию Украины на российские мирные инициативы

Сальдо: Киев не проявляет встречного движения к мирным инициативам России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Киев не проявляет встречного движения по отношению к мирным инициативам России в Херсонской области. Реакцию Украины на гуманитарные предложения в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях ПМЭФ раскрыл глава региона Владимир Сальдо.

«Мы предлагали неоднократно помочь жителям Херсона. Многие хотят приехать, объединиться с семьями, которые живут на левом берегу [Днепра], или дать им возможность хотя бы встретиться. Где это встречное движение [со стороны Киева]?» — рассказал губернатор.

Он отметил, что в подконтрольном Киеву Херсоне власти, наоборот, запрещают родственникам по обе стороны фронта разговаривать и преследуют таких людей с помощью репрессивного законодательства.

22 мая уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина предложила России локальное перемирие, чтобы провести эвакуацию гражданских лиц из Алешек. По его словам, в случае реализации инициативы из города могут вывезти около шести тысяч мирных жителей.

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