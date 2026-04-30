Мир
22:55, 30 апреля 2026

Трамп обвинил НАТО в «бардаке» на Украине

Трамп: Европейские страны НАТО устроили бардак на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Европейские страны — члены НАТО устроили «бардак» на Украине. В этом их обвинил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.

«Мы ведь помогали им с Украиной. Они устроили на Украине бардак, полный бардак», — сказал он.

По его словам, проблемы Украины никак не касаются США, поскольку государства разделает океан. «А вот их это касается», — подчеркнул американский лидер, имея в виду страны Европы.

Ранее Трамп допустил вывод американских войск из двух стран НАТО — Испании и Италии. «Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», — пригрозил он.

