Трамп пригрозил выводом войск США из двух стран НАТО

Трамп допустил вывод сил США из Италии и Испании

Президент США Дональд Трамп допустил вывод американских войск из двух стран НАТО — Испании и Италии. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме.

«Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», — пригрозил он.

До этого Трамп также допустил сокращение американского контингента в Германии. Решение будет принято в короткий период времени, отметил политик.

Ранее стало известно, что в США разработали список мер для партнеров по НАТО, которые не поддержали действия США в конфликте с Ираном. Сообщается, что США предложили приостановить участие Испании в НАТО, а также ограничить доступ «проблемных» государств к важным или престижным должностям в альянсе.