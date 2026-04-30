Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:35, 30 апреля 2026Мир

Трамп пригрозил выводом войск США из двух стран НАТО

Трамп допустил вывод сил США из Италии и Испании
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил вывод американских войск из двух стран НАТОИспании и Италии. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме.

«Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», — пригрозил он.

До этого Трамп также допустил сокращение американского контингента в Германии. Решение будет принято в короткий период времени, отметил политик.

Ранее стало известно, что в США разработали список мер для партнеров по НАТО, которые не поддержали действия США в конфликте с Ираном. Сообщается, что США предложили приостановить участие Испании в НАТО, а также ограничить доступ «проблемных» государств к важным или престижным должностям в альянсе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok