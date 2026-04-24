Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 24 апреля 2026Мир

США нашли способы наказать НАТО из-за Ирана

Reuters: Пентагон предложил меры против союзников по НАТО, не поддержавших США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Вашингтоне подготовили перечень мер против союзников по НАТО, не поддержавших США в конфликте с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо Пентагона.

«Варианты политики подробно изложены в записке, выражающей разочарование по поводу предполагаемого нежелания или отказа некоторых союзников предоставить Соединенным Штатам доступ, права на размещение баз и пролет над Ираном», — сказано в сообщении.

Среди предложенных шагов — приостановка участия Испании в отдельных механизмах НАТО, а также ограничение допуска «проблемных» стран к важным или престижным должностям в альянсе. Кроме того, в меморандуме предлагается рассмотреть возможность пересмотра дипломатической поддержки США Великобритании в ее притязаниях на Фолклендские острова, расположенные у побережья Аргентины.

При этом в электронном письме не упоминается возможность выхода Соединенных Штатов из альянса. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявил: «Как отметил президент [США Дональд] Трамп, несмотря на все, что Соединенные Штаты сделали для союзников по НАТО, они не оказали нам должной поддержки».

Ранее американский лидер Трамп заявил, что ему позвонили из НАТО с предложением помощи, а он призвал их держаться подальше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok