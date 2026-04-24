США нашли способы наказать НАТО из-за Ирана

Reuters: Пентагон предложил меры против союзников по НАТО, не поддержавших США

В Вашингтоне подготовили перечень мер против союзников по НАТО, не поддержавших США в конфликте с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо Пентагона.

«Варианты политики подробно изложены в записке, выражающей разочарование по поводу предполагаемого нежелания или отказа некоторых союзников предоставить Соединенным Штатам доступ, права на размещение баз и пролет над Ираном», — сказано в сообщении.

Среди предложенных шагов — приостановка участия Испании в отдельных механизмах НАТО, а также ограничение допуска «проблемных» стран к важным или престижным должностям в альянсе. Кроме того, в меморандуме предлагается рассмотреть возможность пересмотра дипломатической поддержки США Великобритании в ее притязаниях на Фолклендские острова, расположенные у побережья Аргентины.

При этом в электронном письме не упоминается возможность выхода Соединенных Штатов из альянса. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявил: «Как отметил президент [США Дональд] Трамп, несмотря на все, что Соединенные Штаты сделали для союзников по НАТО, они не оказали нам должной поддержки».

Ранее американский лидер Трамп заявил, что ему позвонили из НАТО с предложением помощи, а он призвал их держаться подальше.