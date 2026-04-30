23:03, 30 апреля 2026

Трамп назвал виновного в продолжении конфликта на Украине

Трамп: Конфликт на Украине продолжается из-за выделенной Байденом помощи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что конфликт на Украине до сих пор продолжается. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме.

Американский лидер напомнил, что Байден выделил Киеву 350 миллиардов долларов, и назвал это решение безумием. «Это одна из причин, по которой война продолжается», — сказал он.

Трамп также раскритиковал европейские страны НАТО за устроенный ими «бардак» на Украине. Он подчеркнул, что проблемы Украины никак не касаются США, в отличие от Европы.

    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    Названо вызывающее странное поведение бойцов ВСУ вещество

    Сафонова назвали героем на конгрессе ФИФА

    Вооруженные мужчины устроили драку в центре Москвы

    Трамп назвал виновного в продолжении конфликта на Украине

    Трамп засомневался в необходимости возобновлять удары по Ирану

    Лазерное оружие будут использовать для охраны госграницы России

    Трамп обвинил НАТО в «бардаке» на Украине

    В российском городе ввели комендантский час

    Трамп разрешил сборной Ирана сыграть на ЧМ-2026

    Все новости
