Наука и техника
01:29, 3 января 2026Наука и техника

«Герани» научились отгонять дроны-перехватчики

РГ: «Герани» научились отгонять дроны-перехватчики ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии «Герань» начали оснащать инфракрасными прожекторами с целью ослепления зенитных FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Российская газета» (РГ).

Компактные, но мощные светильники устанавливают на килях по бокам дрона. Они направлены назад, поскольку «Герани» в основном работают в ночное время.

В темноте украинские БПЛА-перехватчики используют тепловизор для поиска целей, привлекая их самая горячая часть дрона — двигатель, расположенный в хвостовой части.

Вспышка инфракрасного излучения не только сбивает зенитный FPV-дрон с курса, но и может вывести из строя его датчики.

Ранее российские дроны-камикадзе «Герань-2» получили дополнительную камеру, которая позволит защитить аппарат от перехватчиков противника. Аппарат выделяется дополнительной оптико-электронной станцией (ОЭС), установленной в верхней части. Она позволяет осуществлять мониторинг верхней полусферы и пространства за дроном.

