Наука и техника
19:37, 30 декабря 2025

Российская «Герань» получила «глаза»

Дрон-камикадзе «Герань-2» получил камеру для защиты от перехватчиков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» получили дополнительную камеру, которая позволит защитить аппарат от перехватчиков противника. На фотографию дрона «с глазами» обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На снимке показан беспилотник добровольческого разведывательного батальона «АКСАЙ». Аппарат выделяется дополнительной оптико-электронной станцией (ОЭС), установленной в верхней части. Она позволяет осуществлять мониторинг верхней полусферы и пространства за дроном.

Автор допустил, что ОЭС позволит «Гераням» своевременно совершать маневры для уклонения от попыток перехвата зенитными FPV-дронами.

Ранее, в декабре, в зоне СВО заметили реактивную «Герань-3» с новым отсеком у носовой части. Считается, что ниша предназначена для установки антенны спутниковой связи.

В октябре стало известно, что часть «Гераней» начали оснащать контейнерами с агитационными листовками. Дроны получили кассеты КПТМ-3 с печатными материалами.

