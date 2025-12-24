Силы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов за семь часов. Какие регионы отразили массированную атаку?

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более сотни беспилотников над территорией России, об этом сообщили в Минобороны РФ.

За семь часов, в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 132 аппарата самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Больше всего дронов сбито над Белгородской и Брянской областями (46 и 42 соответственно). Еще 15 БПЛА перехватили над Калужской областью, 12 — над Московской, 7 — над Курской, 4 — над Липецкой, по 2 — над Рязанской и Орловской, по 1 — над Тульской областью и Крымом.

Число сбитых на подлете к Москве дронов резко выросло

Число беспилотников, уничтоженных средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве, резко выросло. Об уничтожении 5 дронов сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

С 4:00 24 декабря в Московском регионе сбили 15 летательных аппаратов, 5 из них — около 20:00.

В начале декабря Собянин заявил, что войска ПВО делают все возможное для защиты Москвы от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российские военные делают это лучше, чем самые продвинутые страны, «которые пропускают гораздо больше атак».

В Курской области пострадал мужчина

В Беловском районе Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал местный житель, об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн.

Вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю на трассе в Беловском районе. Ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой голени и спины Александр Хинштейн губернатор Курской области

Пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь. Губернатор призвал жителей Курской области соблюдать безопасность, напомнив, что атаки на регион не прекращаются.

Жителей Белгородской области предупредили о провокациях ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей российского региона о провокациях со стороны ВСУ в связи с наступлением холодов.

В первый день понижения температуры начались провокации со стороны врага — сообщения о заминировании соцобъектов по всему региону Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Он добавил, что вдоль границы фиксируются украинские дроны «Дартс», что может свидетельствовать о подготовке к нанесению ударов.

Гладков отметил, что Белгородская область давно готовилась к понижению температуры, в это время может произойти осложнение оперативной обстановки в регионе.

