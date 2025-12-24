Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:50, 24 декабря 2025Россия

Силы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов за семь часов. Какие регионы отразили массированную атаку?

МО РФ: Силы ПВО за семь часов сбили 132 украинских дрона над территорией России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более сотни беспилотников над территорией России, об этом сообщили в Минобороны РФ.

За семь часов, в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 132 аппарата самолетного типа, уточнили в ведомстве.

132
беспилотника ВСУ

было сбито с 13:00 до 20:00

Больше всего дронов сбито над Белгородской и Брянской областями (46 и 42 соответственно). Еще 15 БПЛА перехватили над Калужской областью, 12 — над Московской, 7 — над Курской, 4 — над Липецкой, по 2 — над Рязанской и Орловской, по 1 — над Тульской областью и Крымом.

Материалы по теме:
«Женщина прямо возле нас шла вся в крови» Центр Новороссийска попал под мощную атаку ВСУ, есть жертвы. Так город выглядит сейчас
«Женщина прямо возле нас шла вся в крови»Центр Новороссийска попал под мощную атаку ВСУ, есть жертвы. Так город выглядит сейчас
24 сентября 2025
Дрон влетел в жилой дом в Красногорске — он пробил многоэтажку насквозь: главные кадры последствий атаки
Дрон влетел в жилой дом в Красногорске — он пробил многоэтажку насквозь:главные кадры последствий атаки
24 октября 2025

Число сбитых на подлете к Москве дронов резко выросло

Число беспилотников, уничтоженных средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве, резко выросло. Об уничтожении 5 дронов сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

С 4:00 24 декабря в Московском регионе сбили 15 летательных аппаратов, 5 из них — около 20:00.

В начале декабря Собянин заявил, что войска ПВО делают все возможное для защиты Москвы от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российские военные делают это лучше, чем самые продвинутые страны, «которые пропускают гораздо больше атак».

В Курской области пострадал мужчина

В Беловском районе Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал местный житель, об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн.

Вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю на трассе в Беловском районе. Ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой голени и спины

Александр Хинштейнгубернатор Курской области

Пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь. Губернатор призвал жителей Курской области соблюдать безопасность, напомнив, что атаки на регион не прекращаются.

Материалы по теме:
Разрушенные квартиры, эвакуация и первая жертва атак ВСУ в Подмосковье. Главные кадры
Разрушенные квартиры, эвакуация и первая жертва атак ВСУ в Подмосковье.Главные кадры
10 сентября 2024
«Увиденное вызвало шок» Одни бегут, другие снимают видео: почему россияне так по-разному реагируют на военную угрозу?
«Увиденное вызвало шок»Одни бегут, другие снимают видео: почему россияне так по-разному реагируют на военную угрозу?
30 июня 2025

Жителей Белгородской области предупредили о провокациях ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей российского региона о провокациях со стороны ВСУ в связи с наступлением холодов.

В первый день понижения температуры начались провокации со стороны врага — сообщения о заминировании соцобъектов по всему региону

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Он добавил, что вдоль границы фиксируются украинские дроны «Дартс», что может свидетельствовать о подготовке к нанесению ударов.

Гладков отметил, что Белгородская область давно готовилась к понижению температуры, в это время может произойти осложнение оперативной обстановки в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов за семь часов. Какие регионы отразили массированную атаку?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    В России оценили план Зеленского по урегулированию

    Партия Порошенко воспротивилась проведению выборов на Украине

    Человечество встретится с пришельцами в течение 50 лет

    Линкору Трампа предрекли судьбу «Монтаны»

    Бывший помощник Горбачева попал в реанимацию после ДТП

    Раскрыта личность подрывника полицейских в Москве

    Экс-сотрудник СБУ заявил о неспособности Киева содержать армию в 800 тысяч военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok