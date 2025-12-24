Жителей российского региона предупредили о провокациях со стороны ВСУ

Гладков: В первый день холодов в Белгородской области начались провокации ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей российского региона о провокациях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с наступлением холодов.

«В первый день понижения температуры начались провокации со стороны врага — сообщения о заминировании соцобъектов по всему региону», — заявил губернатор.

Он добавил, что вдоль границы фиксируются украинские дроны «Дартс», что может свидетельствовать о подготовке к нанесению ударов.

Гладков отметил, что Белгородская область давно готовилась к понижению температуры, в это время может произойти осложнение оперативной обстановки в регионе.

Ранее в Минобороны отчитались, что силы противовоздушной обороны в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени сбили 132 дрона над территорией России, из них над Белгородской областью — 46 аппаратов.

