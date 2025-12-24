Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:06, 24 декабря 2025Россия

Силы ПВО сбили над Россией больше сотни беспилотников

МО РФ: Силы ПВО сбили 132 беспилотника над территорией России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более сотни беспилотников над территорией России, об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 13:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 132 аппарата самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Больше всего дронов сбито над Белгородской и Брянской областями (46 и 42 соответственно). Еще 15 БПЛА перехватили над Калужской областью, 12 над Московской, семь над Курской, четыре над Липецкой, по два над Рязанской и Орловской, по одному над Тульской областью и Крымом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число беспилотников, уничтоженных средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве, резко выросло. С утра 24 декабря было поражено 15 аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для Украины нет выбора». В США предложили компромиссный вариант решения территориального спора на Украине

    Найдена аномалия курса рубля

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Зеленский в рождественском обращении пожелал смерти одному человеку

    Во Франции задержали посла Польши

    В США заверили в отсутствии у Трампа планов завоевать Гренландию

    Украинцы высказались о причастности Зеленского к коррупционной схеме

    Умер актер из сериала «Друзья»

    Японцы решили отомстить разбушевавшимся медведям и стали их есть

    В Госдуме высказались о будущем VPN в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok