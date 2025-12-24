Силы ПВО сбили над Россией больше сотни беспилотников

МО РФ: Силы ПВО сбили 132 беспилотника над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более сотни беспилотников над территорией России, об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 13:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 132 аппарата самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Больше всего дронов сбито над Белгородской и Брянской областями (46 и 42 соответственно). Еще 15 БПЛА перехватили над Калужской областью, 12 над Московской, семь над Курской, четыре над Липецкой, по два над Рязанской и Орловской, по одному над Тульской областью и Крымом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число беспилотников, уничтоженных средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве, резко выросло. С утра 24 декабря было поражено 15 аппаратов.