20:09, 24 декабря 2025Россия

Число сбитых на подлете к Москве дронов резко выросло

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Число беспилотников, уничтоженных средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве, резко выросло. О поражении еще пяти дронов сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Таким образом с четырех утра 24 декабря в Московском регионе сбили 15 летательных аппаратов, пять из них — за последние 20 минут.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении 31 украинского беспилотника за три часа. 18 дронов средства ПВО сбили в Брянской области, 7 — в Белгородской, 2 — в Калужской, 1 — в Рязанской и еще 3 — над акваторией Черного моря.

В начале декабря Собянин заявил, что войска ПВО делают все возможное для защиты Москвы от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российские военные делают это лучше, чем самые продвинутые страны, «которые пропускают гораздо больше атак».

