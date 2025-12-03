Собянин оценил защиту Москвы от беспилотников ВСУ

Собянин заявил, что войска ПВО делают все возможное для защиты Москвы от БПЛА

Войска противовоздушной обороны (ПВО) делают все возможное для защиты Москвы от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

«На мой взгляд, у них (войск ПВО — прим. «Ленты.ру») получается. Причем лучше, чем у самых продвинутых стран, которые пропускают гораздо больше атак», — сказал он.

Градоначальник также добавил, что власти столицы оказывают возможное содействие российским войскам.

В конце ноября украинские беспилотники попытались атаковать Москву. В частности, Собянин сообщал о сбитых на подлете к городу БПЛА. Помимо того, ограничения на взлет и посадку самолетов вводились в аэропорту Домодедово.