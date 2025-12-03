Реклама

18:34, 3 декабря 2025Россия

Собянин оценил защиту Москвы от беспилотников ВСУ

Собянин заявил, что войска ПВО делают все возможное для защиты Москвы от БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Войска противовоздушной обороны (ПВО) делают все возможное для защиты Москвы от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

«На мой взгляд, у них (войск ПВО — прим. «Ленты.ру») получается. Причем лучше, чем у самых продвинутых стран, которые пропускают гораздо больше атак», — сказал он.

Градоначальник также добавил, что власти столицы оказывают возможное содействие российским войскам.

В конце ноября украинские беспилотники попытались атаковать Москву. В частности, Собянин сообщал о сбитых на подлете к городу БПЛА. Помимо того, ограничения на взлет и посадку самолетов вводились в аэропорту Домодедово.

