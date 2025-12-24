Реклама

14:00, 24 декабря 2025Россия

В Минобороны сообщили о продолжающейся массированной атаке ВСУ на регионы России

Минобороны: За три часа над регионами России сбили более 30 дронов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили массированную атаку на регионы России. За последние три часа средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.

Общее число сбитых за сутки над Россией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с учетом ночного и утреннего налета достигло 226.

Больше всего дронов — 18 — за минувшие часы сбили над территорией Брянской области. Как уточнил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Еще семь БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, два — над Калужской, один — над Рязанской. Кроме того, три беспилотника были сбиты над акваторией Черного моря.

По данным оборонного ведомства, атака совершалась с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа назвал цель одной из самых массированных ночных атак ВСУ. По его словам, речь идет о попытке повлиять на переговоры.

