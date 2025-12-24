В Минобороны сообщили о продолжающейся массированной атаке ВСУ на регионы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили массированную атаку на регионы России. За последние три часа средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
Общее число сбитых за сутки над Россией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с учетом ночного и утреннего налета достигло 226.
Больше всего дронов — 18 — за минувшие часы сбили над территорией Брянской области. Как уточнил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Еще семь БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, два — над Калужской, один — над Рязанской. Кроме того, три беспилотника были сбиты над акваторией Черного моря.
По данным оборонного ведомства, атака совершалась с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа назвал цель одной из самых массированных ночных атак ВСУ. По его словам, речь идет о попытке повлиять на переговоры.