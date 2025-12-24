Реклама

10:24, 24 декабря 2025Россия

Число сбитых за сутки над Россией украинских дронов достигло почти 200

Минобороны: Еще 23 беспилотника сбиты в небе над Россией
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Еще 23 беспилотника сбиты в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Таким образом, с учетом ночного налета украинских дронов общее число сбитых за сутки над Россией летательных аппаратов почти достигло 200.

По данным военного ведомства, 9 из 23 сбитых в период с 7:00 до 10:00 мск дронов были уничтожены над Крымом. Кроме того, беспилотники были перехвачены над Брянской, Калужской, Оренбургской и Белгородской областями, а также над Башкирией и столичным регионом.

Утром 24 декабря три беспилотника было сбито на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

