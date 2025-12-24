Третий БПЛА сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ на подлете к Москве

Третий беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала суток сбили на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал он, отметив, что на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб.

Каких-либо других подробностей об отражении атак градоначальник не привел.

В ночь на 24 декабря Собянин сообщал о двух БПЛА, летевших на Москву. Один из них удалось уничтожить в 04:17 по московскому времени, а второй — в 05:20.