07:51, 24 декабря 2025Россия

Третий БПЛА сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ на подлете к Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Третий беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала суток сбили на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал он, отметив, что на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб.

Каких-либо других подробностей об отражении атак градоначальник не привел.

В ночь на 24 декабря Собянин сообщал о двух БПЛА, летевших на Москву. Один из них удалось уничтожить в 04:17 по московскому времени, а второй — в 05:20.

