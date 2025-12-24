Собянин сообщил об уничтожении двух направлявшихся к Москве БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ за ночь сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся к Москве. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — рассказал Собянин.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. Вследствие детонации FPV-дрона в хуторе Плотовка был ранен мужчина.
До этого стало известно, что Украина атаковала Россию ракетами «Нептун». Два боеприпаса были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнили в Минобороны РФ.