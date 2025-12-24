Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:31, 24 декабря 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении двух направлявшихся к Москве БПЛА

Собянин: За ночь уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ за ночь сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся к Москве. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — рассказал Собянин.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. Вследствие детонации FPV-дрона в хуторе Плотовка был ранен мужчина.

До этого стало известно, что Украина атаковала Россию ракетами «Нептун». Два боеприпаса были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнили в Минобороны РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова снова взорвался автомобиль. Двое сотрудников ДПС скончались. Что известно на данный момент?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Раскрыты детали переписки обвиненной в педофилии российской учительницы

    Опасность для россиян из-за клещей на праздничных елках оценили

    Наращивание военной мощи Китая сделало США уязвимыми

    Частный детектив назвал признаки супружеской измены

    Экс-аналитик ЦРУ сообщил Зеленскому плохие новости

    Алаудинов заявил о невозможности ВСУ использовать технику в Сумах

    Третий БПЛА сбили на подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok