Собянин сообщил об уничтожении двух направлявшихся к Москве БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ за ночь сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся к Москве. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — рассказал Собянин.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. Вследствие детонации FPV-дрона в хуторе Плотовка был ранен мужчина.

До этого стало известно, что Украина атаковала Россию ракетами «Нептун». Два боеприпаса были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнили в Минобороны РФ.