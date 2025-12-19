Украина атаковала Россию во время прямой линии Путина

ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линии Путина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Волоконовском округе в хуторе Плотовка FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения. Мужчину с осколочным ранением спины глава администрации Погромского сельского поселения вывезла и передала бригаде скорой помощи», — написал он.

Еще в одном населенном пункте — хуторе Шаховка — после сброса взрывного устройства с БПЛА оказалась повреждена кровля социального объекта.

Помимо того, атакам подверглись села Ясные Зори, Замостье, Глотово, Новая Таволжанка и Белянка.

В этот же день стало известно, что Украина атаковала Россию ракетами «Нептун». Два боеприпаса были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), уточнили в Минобороны РФ.