16:29, 19 декабря 2025Россия

Украина атаковала Россию во время прямой линии Путина

ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линии Путина
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Волоконовском округе в хуторе Плотовка FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения. Мужчину с осколочным ранением спины глава администрации Погромского сельского поселения вывезла и передала бригаде скорой помощи», — написал он.

Еще в одном населенном пункте — хуторе Шаховка — после сброса взрывного устройства с БПЛА оказалась повреждена кровля социального объекта.

Помимо того, атакам подверглись села Ясные Зори, Замостье, Глотово, Новая Таволжанка и Белянка.

В этот же день стало известно, что Украина атаковала Россию ракетами «Нептун». Два боеприпаса были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), уточнили в Минобороны РФ.

